Durante l’estate, le alte temperature e la sudorazione intensa possono favorire la disidratazione, aumentando il rischio di formazione di calcoli renali e di insufficienza renale acuta. La perdita di liquidi, se non reintegrata correttamente, può compromettere la funzionalità dei reni. È consigliato bere molta acqua e mantenere un’adeguata idratazione per ridurre i rischi legati alle alte temperature stagionali.

D’estate aumentano i rischi per la salute dei nostri reni. Temperature elevate, sudorazione intensa e disidratazione rappresentano dei fattori critici che possono portare alla formazione di calcoli renali e, nei casi più gravi, a episodi di insufficienza renale acuta. La Società Italiana di Nefrologia (Sin) ogni anno invita i cittadini a intensificare le misure preventive durante i mesi più caldi dell’anno, anche alla luce dei cambiamenti climatici che prolungano i periodi di caldo torrido. I dati più recenti ci dicono che tra il 6,8% e il 10,1% della popolazione italiana soffre di calcolosi renale, con un picco di incidenza tra i 30 e i 60 anni e una tendenza più marcata tra gli uomini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'estate è pericolosa per i reni: come difenderli da calcoli e insufficienza renale

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