Leo e quel pallone donato al Papa la mamma racconta com’è andata | Ha chiesto di darlo a un altro bambino

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A dieci anni dall’arrivo a Lampedusa, il bambino ha incontrato il Papa alla Porta d’Europa. La madre adottiva racconta che il suo primo ricordo è un pallone di carta, l’unico conforto dopo aver perso la madre durante la traversata dal Ghana. Durante l’incontro, il bambino ha chiesto di donare quel pallone a un altro bambino, per regalargli la stessa gioia.

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A dieci anni dal suo arrivo a Lampedusa, dove perse la madre durante la traversata dal Ghana, l'incontro con il Papa alla Porta d'Europa. Il racconto della madre adottiva: "Il pallone di carta fu l'unico conforto al suo arrivo, ha chiesto al Pontefice di regalarlo a un altro bambino per donargli la stessa gioia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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