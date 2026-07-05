A dieci anni dall’arrivo a Lampedusa, il bambino ha incontrato il Papa alla Porta d’Europa. La madre adottiva racconta che il suo primo ricordo è un pallone di carta, l’unico conforto dopo aver perso la madre durante la traversata dal Ghana. Durante l’incontro, il bambino ha chiesto di donare quel pallone a un altro bambino, per regalargli la stessa gioia.

A dieci anni dal suo arrivo a Lampedusa, dove perse la madre durante la traversata dal Ghana, l'incontro con il Papa alla Porta d'Europa. Il racconto della madre adottiva: "Il pallone di carta fu l'unico conforto al suo arrivo, ha chiesto al Pontefice di regalarlo a un altro bambino per donargli la stessa gioia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Papa.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La mamma del piccolo Leo: «La sua storia è in quel pallone regalato al Papa a Lampedusa»Una madre ha raccontato che la storia del suo bambino è legata a un pallone regalato al Papa a Lampedusa.

“Avevo perso tutto, soprattutto la mamma. Ho smesso di piangere quando mi hanno dato un pallone”. La lettera del piccolo Leo al PapaIl Papa ha visitato Lampedusa, fermandosi alla Porta d’Europa, un monumento dedicato ai migranti.

Temi più discussi: La mamma del piccolo Leo: La sua storia è in quel pallone regalato al Papa a Lampedusa; Leo e quel pallone donato al Papa, la mamma racconta com’è andata: Ha chiesto di darlo a un altro bambino; Leonardo: Un pallone mi ha fatto smettere di piangere, oggi l’ho regalato al Papa; Il piccolo Leo (sbarcato 10 anni fa) scrive una lettera al Papa e gli regala un pallone: Grazie a lui ho smesso di piangere, spero...

Leo e quel pallone donato al Papa, la mamma racconta com’è andata: Ha chiesto di darlo a un altro bambinoA dieci anni dal suo arrivo a Lampedusa, dove perse la madre durante la traversata dal Ghana, l'incontro con il Papa alla Porta d'Europa ... fanpage.it

La mamma di Leo, che ha regalato il pallone al Papa: Spera che un altro bambino possa giocare come ha potuto fare lui x.com

La lettera del piccolo Leo a Papa Leone XIV: Quando sono sbarcato avevo perso anche mia mamma, grazie al pallone ho smesso di piangereCaro Papa, sono super emozionato di incontrarti!. Inizia così la lettera del piccolo Leo, consegnata nelle mani del pontefice al ... msn.com