leclerc si prende silverstone

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Inghilterra a Silverstone. Nella parte finale della gara, alla tornata 41, Verstappen è uscito fuori pista. La Safety Car è entrata in pista, portando le monoposto vicino al traguardo. Leclerc ha mantenuto la posizione fino alla fine, conquistando il primo posto. La corsa si è conclusa con la vittoria del pilota Ferrari.

Charles Leclerc trionfa a Silverstone nel Gran Premio d’Inghilterra. La vittoria del monegasco Ferrari si tinge di giallo negli ultimi giri. Alla tornata 41 Verstappen esce fuori pista: entra la Safety Car che porta le monoposto praticamente al traguardo. Problemi per Antonelli che termina la gara al sedicesimo posto. Il Mondiale è pressochè aperto. Leclerc anticipa Russell. Charles Leclerc vince un assurdo GP di Gran Bretagna. Termina la corsa davanti alla Mercedes di George Russell e alla Ferrari del suo compagno di squadra Lewis Hamilton. L’inglese, tuttavia, è sotto investigazione per infrazione di bandiera gialla e a rischio penalizzazione: in caso di sanzione uscirebbe dalla zona punti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Hamilton DICE La Verità... E Antonelli Si Prende Tutto

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Kimi Antonelli si prende tutto a Silverstone, prima la Sprint e poi la pole: Leclerc davanti a HamiltonKimi Antonelli ha conquistato la pole position a Silverstone, vincendo anche la Sprint.

Charles Leclerc non si sbilancia: “Silverstone potrebbe non favorirci. Sul confronto con Hamilton…”Charles Leclerc ha dichiarato che il circuito di Silverstone potrebbe non essere favorevole alla sua vettura.

Temi più discussi: Gp Uk, dopo la Sprint Antonelli si prende la pole davanti alle Ferrari; GP Silverstone, Leclerc porta Ferrari in prima fila: Hamilton fermato dalle gomme; F1 qualifiche Silverstone, Antonelli inarrestabile: pole davanti a Leclerc (2°) e Hamilton (3°); Kimi Antonelli dopo la Sprint fa pure la pole a Silverstone: Leclerc secondo davanti a Hamilton.

Charles Leclerc vince un GP di Gran Bretagna semplicemente folle A Silverstone succede di tutto fino all’ultimo giro, con la Safety Car che non rientra e il monegasco che si prende una vittoria pesantissima davanti a Russell e Hamilton. Due Ferrari sul podi x.com

Trionfo Leclerc a Silverstone, la gioia di John Elkann: Momento importante per la nostra storia, quando la Ferrari è unita fa grandi coseLa Ferrari conquista Silverstone con Charles Leclerc e celebra la 250ª vittoria in Formula 1. Elkann: Quando siamo uniti accadono grandi cose. tuttojuve.com

Formula 1, a Silverstone trionfa la Ferrari di Leclerc. Terzo HamiltonIn mezzo alle due Rosse di Maranello la Mercedes di Russell. Antonelli solo 16esimo per problemi tecnici alla monoposto ... rainews.it

Indovina un po' chi ha fatto pole position di nuovo? Questa volta a Silverstone, è Rafa Câmara! reddit