le prime pagine di oggi

Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il viaggio di papa Leone XIV a Lampedusa e le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump durante le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. Ci sono poi la fine degli sconti sulle accise dei carburanti, il concerto di Ultimo a Roma e l’accoltellamento in un bar a Milano. Spesso non succede in modo plateale come nei film, con urla e braccia agitate: quando qualcuno sta annegando, non sembra Ci sono frazioni o pezzetti di terra che appartengono a una regione ma si trovano in un'altra, e spesso hanno storie notevoli Almeno secondo un nuovo studio – serio – che ha calcolato la probabilità che nell'Universo ci siano state civiltà evolute come la nostra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 29 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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