le migliori maglie nella storia dei mondiali di calcio

Sono state disputate 23 edizioni dei Mondiali maschili di calcio, con oltre 500 squadre partecipanti complessivamente. Tra le squadre più presenti ci sono quelle che hanno partecipato a tutte le edizioni, come il Brasile. Finora, nessuna squadra ha vinto più volte di altre, anche se alcune si sono distinte per le prestazioni. La partecipazione totale supera le 500 formazioni, con alcune nazionali che hanno preso parte a tutte le edizioni finora disputate.

Finora ci sono state 23 edizioni dei Mondiali maschili di calcio. In tutto – tra quelle presenti 23 volte, come il Brasile, e quelle che ci arrivano più di rado – a tutti i Mondiali hanno partecipato oltre 500 squadre. Contando che da tempo ogni squadra ha due maglie, a volte tre, si arriva facilmente a un migliaio di maglie. Confessando fin da subito di non averle viste tutte-tutte-tutte, dopo intenso e accorato dibattito interno, abbiamo scelto le migliori secondo noi. Con parametri vari: a volte ha prevalso la stravaganza, altre volte l’estetica, altre ancora la memorabilità. Certo, se una maglia finisce addosso a Baggio, Maradona o Pelé, tutto diventa molto più facile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Le Maglie più ICONICHE della storia dei MONDIALI

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