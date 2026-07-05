Le foto del concerto di Ultimo il più venduto di sempre in Italia

Da ilpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato sera a Roma si è tenuto il concerto “La favola per sempre” di Ultimo, con circa 250mila biglietti venduti. L’evento si è svolto a Tor Vergata, nella periferia sud-est della città, attirando un pubblico così numeroso da renderlo il secondo concerto a pagamento per presenze al mondo.

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Sabato sera a Roma si è svolto il concerto “La favola per sempre” di Ultimo, molto atteso per il record di biglietti venduti: circa 250mila. A Tor Vergata, nella periferia sud-est di Roma, c’erano quindi 250mila spettatori che hanno reso l’evento il secondo concerto a pagamento al mondo per presenze. Nonostante la grande quantità di persone, si è svolto tutto senza particolari problemi. Dopo il concerto Ultimo ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram con scritto “Siamo nella storia” e il video di un pezzo del suo concerto. Ultimo ha superato i biglietti venduti da Vasco Rossi per il suo concerto al parco Enzo Ferrari di Modena nel 2017, il più grande a pagamento mai tenuto in Italia finora. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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