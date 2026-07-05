Due uomini di Empoli sono stati perquisiti dalla Digos dopo un episodio di sabotaggio sui binari. Una Panda gialla è stata ripresa dalle telecamere mentre usciva dalla stazione di Lastra a Signa, in direzione dell’empolese. Le immagini mostrano il veicolo mentre si allontana dopo aver attraversato le aree ferroviarie. Le forze dell’ordine stanno verificando eventuali collegamenti tra i due uomini e il gesto vandalico.

Una Panda gialla venne ripresa dalle telecamere mentre lasciava la stazione di Lastra a Signa, in direzioni dell’empolese. E proprio a Empoli sono tornati, nei giorni scorsi, gli inquirenti della Digos, diretta dalla dottoressa Monia Morelli, che, con l’ausilio dei colleghi della Polfer, pensano di aver individuato i due giovani che, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorso, sabotarono la tratta ’veloce’ della linea Firenze–Pisa, seminando sui binari pezzi di ferro e segnaletica stradale. Le indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, mirano adesso a stabilire quale sia l’ambiente in cui si muovono i due indagati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lastra, sabotaggio sui binari. Due empolesi perquisiti dalla digos

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