L’Ast taglia Il Melograno costretto a chiudere

Una manovra di risparmio che rischia di gravare pesantemente sulle spalle dei pazienti e di cancellare una storica realtà del territorio. Sta per chiudere i battenti la cooperativa " Il Melograno " che, dal Duemila a oggi, si è occupata di riabilitazione domiciliare, gestendo il servizio in regime di appalto prima con la vecchia Asl e poi con l’Ast Ancona. La conseguenza immediata della cessazione delle attività è lo spettro degli ammortizzatori sociali e del licenziamento per i quattro terapisti della struttura. Contro questa decisione si schiera il dottor Paolo Taruschio, stimato medico fisiatra, già fondatore e direttore nel 1991 del primo Reparto di Riabilitazione Intensiva della Usl di Fabriano e attuale amministratore della cooperativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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