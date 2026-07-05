Larissa Iapichino ha deciso di interrompere la collaborazione con il mental coach e si concentra sulla preparazione fisica in palestra. La campionessa italiana ha recentemente stabilito un nuovo record nazionale nel salto in lungo, con un salto di 7.12 metri a Eugene durante una tappa della Diamond League. La prestazione supera il precedente record detenuto dalla madre, stabilito nel 1998. Iapichino si sta preparando per le prossime competizioni senza l’assistenza del mental coach.

Di madre in figlia, Larissa Iapichino ha battuto il record italiano del salto in lungo, che dal 1998 apparteneva a Fiona May: l’azzurra vola 7.12 a Eugene, in Diamond League, e scriva un’altra pagina di storia dell’atletica italiana. Negli anni, Larissa Iapichino ha saputo lavorare su se stessa – dal punto di vista fisico e mentale – ottenendo grandi risultati e superando anche due delusioni tremende: le eliminazioni ai Mondiali del 2022 e del 2025. In particolare, la saltatrice azzurra ha operato due importanti cambiamenti dopo il Mondiale, cambiamenti che – risultati alla mano – si stanno rivelando vincenti, considerando anche l’argento ottenuto a marzo ai Mondiali indoor di Torun. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Larissa Iapichino: niente più mental coach, la palestra e la nuova rincorsa. I suoi segreti

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