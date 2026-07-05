Dopo 34 anni, una vittoria attesa da tempo ha portato l’Aquila a festeggiare il Palio di Provenzano. La città si è riempita di entusiasmo e orgoglio mentre il vessillo vincente veniva esposto. La tradizione si è ripetuta, e questa volta con grande partecipazione, lasciando la comunità in festa. La corsa si è conclusa con la vittoria dell’Aquila, che ha conquistato il palio durante l’evento di ieri. La città si prepara ora a celebrare questa conquista con manifestazioni e raduni.

Il giorno dopo il Palio di Provenzano, Siena è dell’ Aquila, che quasi incredula si prende la sua vittoria attesa 34 anni e la porta con orgoglio in tutta la città. Generazioni che non avevano mai vinto, contradaioli che l’avevano fatto da giovanissimi, altri che avevano conosciuto altre stagioni ben più feconde di successi (nei trentaquattro anni precedenti al 1992 l’Aquila aveva vinto sei volte, tra il 1959 e il 1988). La tradizionale foto al Duomo con il cavallo Diodoro, il Maria Mater Gratiae cantato negli oratori, le foto ricordo con Tittia. una giornata di sicuro indimenticabile, la prima di tante, per il popolo aqulino, che oggi sarà in Piazza a festeggiare in occasione dell’estrazione delle Contrade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Aquila invade la città. La lunga attesa è finita. E oggi all’estrazione con il Palio di Nones

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