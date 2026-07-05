L’uomo, scomparso da più di una settimana, è stato trovato dopo che la polizia ha chiamato al suo telefono. Durante il tentativo di rintracciarlo, si sono verificati due episodi distinti: una fuga da una casa di Conegliano e un’aggressione con coltellate a Milano. In quest’ultimo episodio, un avventore di un bar è stato ferito da un giovane che, secondo testimoni, dava problemi da anni.

Non riceveva sue notizie da più di una settimana, e quando il telefono ha squillato dall’altra parte c’erano gli agenti della Questura. È così che Dodou Saidilly, addetto alla sicurezza con un passato da delegato sindacale all’interno dell’Electrolux di Susegana, ha saputo che Lamin uno dei suoi quattro figli, nati e cresciuti tutti in Italia, è responsabile di un inquietante fatto di cronaca. Il giovane, 22 anni, armato di coltello ha aggredito con una violenza cieca e ingiustificata l’avventore di un bar, un 55enne, venendo poi bloccato da alcuni presenti e infine trattenuto dalla polizia. Erano le 7.30 del mattino. I fatti sono avvenuti a Milano, nel quartiere di San Siro. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Lamin Saidilly, la fuga dalla casa di Conegliano e le coltellate all'avventore di un bar a Milano: «Quel ragazzo dava problemi da anni»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fa colazione con il padre al bar, poi l’orrore: 20 coltellate da uno sconosciuto a Milano, chi è Lamin SaidillyUn uomo di 55 anni è stato accoltellato 20 volte da uno sconosciuto in un quartiere di Milano.

Milano, chi è Lamin Saidilly, l'aggressore di via Capecelatro: arrivato da Conegliano Veneto, da una settimana non contattava la famigliaUn giovane di 22 anni è stato arrestato per aver aggredito senza motivo un uomo di 55 anni in via Capecelatro a San Siro.

Temi più discussi: Milano, chi è Lamin Saidilly: l'aggressore 22enne che ha accoltellato un passante; Le tre notti in albergo a Milano dopo la fuga da casa e il precedente inglese: il mistero di Lamin, l'aggressore di via Capecelatro; Milano, 55enne ferito a coltellate: arrestato un ragazzo di 22 anni residente a Conegliano; Milano, chi è Lamin Saidilly, l'aggressore di via Capecelatro: arrivato da Conegliano Veneto, da una settimana non contattava la famiglia.

Le tre notti in albergo a Milano dopo la fuga da casa e il precedente inglese: il mistero di Lamin, l'aggressore di via CapecelatroNel novembre 2023 un ragazzo di 19 anni è stato arrestato nei sobborghi di Leeds dopo aver accoltellato un 25enne fuori da un pub per una rapina. Quel giovane sarebbe Saidilly, anche se negli archivi ... milano.corriere.it

Lamin Saidilly, la fuga dalla casa di Conegliano e le coltellate all'avventore di un bar a Milano: Quel ragazzo dava problemi da anniIl padre dell'aggressore di 22 anni prova a difenderlo: Mio figlio lavorava, mi pare impossibile, è la prima volta che fa un casino del genere ... corrieredelveneto.corriere.it