la vita in diretta rai 1

BEVAGNA La tradizione della cucina umbra protagonista a “ La Vita in Diretta “ con la mitica Nonna Iside da Bevagna. Ancora una volta la storia di Nonna Iside è approdata sulla televisione nazionale. Nella puntata di venerdì 3 luglio, in onda su Rai Uno e condotta da Manuela Moreno, è stato trasmesso un servizio dedicato alla celebre cuoca di Bevagna, simbolo della cucina tradizionale umbra e dell’amore per le ricette di una volta. Nel servizio il pubblico ha potuto rivedere immagini che raccontano la passione, la semplicità e l’autenticità che da sempre contraddistinguono nonna Iside. Un racconto che mette in luce non solo le sue straordinarie capacità culinarie, ma anche il suo ruolo di custode delle tradizioni popolari, tramandate di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Parla la donna che rapì una neonata - Vita in diretta 03/04/2026

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