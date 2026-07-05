La Val di Scalve piange Flavio Bettineschi l’ultimo superstite della tragedia del Pukajirka

È morto a 72 anni Flavio Bettineschi, uno dei due sopravvissuti alla spedizione sul Pukajirka Central nelle Ande peruviane nel luglio del 1981. Bettineschi, originario della Val di Scalve, era rimasto in vita dopo l’incidente che costò la vita a tre membri del gruppo, tra cui Nani Tagliaferri, Italo Maj e Livio Piantoni. La sua scomparsa è stata annunciata dai familiari. La tragedia del Pukajirka resta una delle più note nella storia delle spedizioni alpine.

È scomparso a 72 anni Flavio Bettineschi, uno dei due superstiti insieme a Rocco Belingheri della spedizione bergamasca sul Pukajirka Central, sulle Ande peruviane: era il 14 luglio del 1981 e durante quell’escursione persero la vita Nani Tagliaferri, Italo Maj e Livio Piantoni. Spintasi fino agli oltre seimila metri, la spedizione partita dalla Val di Scalve era ad un passo dal completare la scalata: partiti da Milano il 26 giugno guidati da Bruno Berlendis, Bettineschi, allora 27enne di Colere, era in compagnia di Belingheri (39enne di Colere), Maj (30enne di Schilpario), Piantoni (29enne di Colere) e Tagliaferri (41enne di Schilpario), quando a circa 150 metri dal traguardo non riuscirono a superare il salto finale, con un muro di ghiaccio che era improvvisamente scivolato sotto ai loro piedi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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