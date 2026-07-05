la sinistra del no e il vizio antico di bloccare tutto

Notizia in breve

Hanno festeggiato con entusiasmo, alzando le braccia e urlando di gioia, dopo che un’indagine giudiziaria sul ponte ha rivelato nuove evidenze. L’atmosfera era carica di emozione, simile a quella di una vittoria sportiva. Le immagini mostrano persone che esultano con pugni chiusi, mentre le notizie ufficiali confermano l’avvio di un procedimento legale riguardante il progetto.