La sinistra del No e il vizio antico di bloccare tutto
Hanno festeggiato con entusiasmo, alzando le braccia e urlando di gioia, dopo che un’indagine giudiziaria sul ponte ha rivelato nuove evidenze. L’atmosfera era carica di emozione, simile a quella di una vittoria sportiva. Le immagini mostrano persone che esultano con pugni chiusi, mentre le notizie ufficiali confermano l’avvio di un procedimento legale riguardante il progetto.
Hanno esultato come Tardelli alla finale dei Mondiali dell’82. Braccia al cielo, pugni chiusi, urlo liberatorio. L’inchiesta sul Ponte è meglio di un gol al novantesimo. «Bisogna fermare i lavori» tripudia il pentastellato Giuseppe Conte. «Opera dannosa dal punto di vista ambientale» esulta la piddina Elly Schlein. «Quei quattordici miliardi devono essere restituiti agli italiani» gioisce il verde Angelo Bonelli. «Sottrazione indegna di risorse al Mezzogiorno» gongola il compagno Nicola Fratoianni. «Se riescono a rubare prima ancora di aver iniziato meritano il Nobel» conclude l’immaginifico Matteo Renzi. Duellano su tutto: primarie, programma, alleanza. 🔗 Leggi su Panorama.it
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Quella che non ha votato a favore del Pnrr è stata Giorgia Meloni, ha dichiarato Matteo Renzi a Start di Giovanna Pancheri. Sul tema del debito europeo la sinistra ha fatto delle cose insieme, la destra no. facebook
Pregliasco (che non taggo perché mi ha bloccato) ripete il sofisma che da qualche settimana gira sulla stampa di sinistra americana: le bolle rafforzano la Destra. In realtà le bolle non sono nient'altro che le nobilissime nicchie o ambiti specialistici che qua x.com
Possono entrambi i giocatori essere personaggi principali in multiplayer? reddit