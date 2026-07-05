La sinistra del No e il vizio antico di bloccare tutto

Da panorama.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hanno festeggiato con entusiasmo, alzando le braccia e urlando di gioia, dopo che un’indagine giudiziaria sul ponte ha rivelato nuove evidenze. L’atmosfera era carica di emozione, simile a quella di una vittoria sportiva. Le immagini mostrano persone che esultano con pugni chiusi, mentre le notizie ufficiali confermano l’avvio di un procedimento legale riguardante il progetto.

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Hanno esultato come Tardelli alla finale dei Mondiali dell’82. Braccia al cielo, pugni chiusi, urlo liberatorio. L’inchiesta sul Ponte è meglio di un gol al novantesimo. «Bisogna fermare i lavori» tripudia il pentastellato Giuseppe Conte. «Opera dannosa dal punto di vista ambientale» esulta la piddina Elly Schlein. «Quei quattordici miliardi devono essere restituiti agli italiani» gioisce il verde Angelo Bonelli. «Sottrazione indegna di risorse al Mezzogiorno» gongola il compagno Nicola Fratoianni. «Se riescono a rubare prima ancora di aver iniziato meritano il Nobel» conclude l’immaginifico Matteo Renzi. Duellano su tutto: primarie, programma, alleanza. 🔗 Leggi su Panorama.it

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