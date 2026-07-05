In Toscana, la siccità ha causato la secchezza dei pomodori, portando all’attivazione dell’allarme rosso in Maremma. Il caldo intenso delle ultime settimane ha colpito anche le coltivazioni, che sono state sottoposte a forte stress termico. Le aziende agricole hanno dovuto aumentare l’irrigazione e i consumi energetici per cercare di salvare i raccolti, mentre le piante si sono seccate a causa della scarsità di acqua.

Il caldo record che nelle settimane scorse ha colpito la Toscana non ha messo a dura prova soltanto le città. A pagare il conto dell’ondata di calore è stata anche l’agricoltura, con coltivazioni sempre più esposte allo stress termico e aziende costrette ad aumentare irrigazione e consumi energetici per salvare i raccolti. Le temperature eccezionali, che in molte aree hanno superato i 40 gradi durante il giorno, accompagnate da notti tropicali con valori spesso superiori ai 30 gradi, hanno rischiato di modificare – e in alcuni casi hanno modificato - il ciclo vegetativo delle colture. Tra le produzioni più esposte c’è il pomodoro, uno dei simboli dell’agricoltura toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La siccità lascia i pomodori a secco. In Maremma scatta l’allarme rosso

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