La sfumatura protagonista dell' estate

Durante l'estate, si preferiscono colori vivaci e tonalità intense rispetto alle sfumature pastello che hanno caratterizzato le stagioni precedenti. Le palette si spostano verso tonalità più forti, adatte a look estivi più decisi e audaci. Questa scelta cromatica riflette un cambio di stile e di approccio alla moda, con un aumento di capi e accessori dai colori più saturi. Le tendenze stagionali evidenziano una preferenza per nuance che si fanno notare.

A ddio timidezza. Dopo mesi trascorsi all’insegna di sfumature pastello e tonalità delicate, la stagione calda è il momento ideale per sfoggiare nuance forti e decise. Destinate a farsi notare, al mare e in città. Come abbinare, allora, il giallo in estate? Come abbinare i colori audaci: guida al color blocking Primavera-Estate 2026 X Nella sua declinazione più intensa e vibrante, il colore simbolo del sole si appresta a conquistare il guardaroba estivo. Il pallore e la delicatezza lasciano così spazio ad un yellow magnetico e acceso, perfetto a tutte le età e per esaltare l’abbronzatura. Il segreto per rivitalizzare i look di stagione, allora, si nasconde nella risposta su come abbinare il giallo in estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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