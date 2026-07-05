La scuola Caritas è una palestra di dignità

Un migrante arrivato in città racconta di aver trovato una comunità che lo ha aiutato a superare le difficoltà iniziali, tra cui la lingua e le leggi. La scuola Caritas, definita “palestra di dignità”, offre supporto ai nuovi arrivati. La testimonianza sottolinea il ruolo di questa rete nel facilitare l’integrazione, portando un cambiamento dalla condizione di confusione a quella di maggiore autonomia.

CITTA’ DI CASTELLO – "Quando uno straniero arriva qui è tutto buio. Non capisce la lingua, non conosce le leggi, non sa come muoversi. Poi incontra una comunità e tutto cambia". Le parole di Maryna, ucraina fuggita dalla guerra con i figli, spiegano il valore dei nuovi locali della Scuola di italiano per stranieri della Caritas diocesana, inaugurati venerdì in via San Florido. La sede è la casa di un’esperienza cresciuta grazie a operatori, insegnanti e volontari, che guida decine di persone verso l’autonomia, il lavoro e l’integrazione. Durante l’evento, le operatrici Laura Santinelli ed Eva Piersimoni hanno spiegato che "le lezioni passano attraverso il dialogo, l’ascolto e attività capaci di coinvolgere anche chi non conosce una parola d’italiano", in sinergia con il Cpia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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