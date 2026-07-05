La ministra ha scritto su Facebook di cercare di rispondere personalmente a tutti i messaggi di vicinanza ricevuti in questi giorni difficili, ringraziando per l’affetto. Ha aggiunto di apprezzare i messaggi di sostegno e di averli ricevuti in modo vario. La ministra ha precisato di impiegare del tempo per rispondere a ciascuno, chiedendo comprensione. Nessun dettaglio aggiuntivo o riferimento a eventi specifici è stato fornito nel messaggio.

«Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie». È quanto ha scritto in un post su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella. Luigi Cavallari, Il marito 84enne della ministra, è scomparso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, lo scorso 27 giugno dopo essersi tuffato dalla barca davanti agli occhi della moglie. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Facebook.

© Ilsole24ore.com - La ministra Roccella su Facebook ringrazia per l’affetto ricevuto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La ministra Roccella rompe il silenzio dopo la scomparsa del marito: “Momento lacerante, l’affetto ricevuto mi commuove e aiuta”La ministra Eugenia Roccella ha parlato per la prima volta dopo circa dieci giorni dalla scomparsa del marito, avvenuta nel lago di Vico.

“È un momento lacerante, l’affetto mi fa andare avanti”: la ministra Roccella e la gratitudine in risposta all’odio socialUna settimana fa sui social circolavano commenti di gioia per la scomparsa di un marito, evidenziando l’odio diffuso online.

Temi più discussi: Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, ricerche ancora senza esito; Luigi Cavallari, chi è il marito della ministra Roccella: una vita lontano dai riflettori; Robot e droni per trovare il marito della ministra Roccella nel lago di Vico; Luigi Cavallari, chi è l’ingegnere abruzzese sposato con la ministra da 50 anni.

Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito di Eugenia #Roccella, scomparso sabato nel lago di #Vico. Intanto sui social continuano i messaggi d’odio nei confronti della ministra. #Tg1 Emma D’Aquino x.com

Droni e anche telecamere per individuare il marito della ministra Eugenia Roccella reddit

Il marito della ministra Luigi Cavallari risulta disperso nel lago di Vico dal 27 giugnoRoma Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in que ... lanuovasardegna.it

La ministra Roccella rompe il silenzio dopo la scomparsa del marito: Momento lacerante, l’affetto ricevuto mi commuove e aiutaLuigi Cavallari è sparito nel e acque del lago di Vico dopo un tuffo lo scorso 27 giugno. Ancora senza esito le ricerche, rese difficoltose dalla scarsa visibilità dei fondali ... quotidiano.net