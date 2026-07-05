La ministra ha condiviso su Facebook di essere grata per il sostegno ricevuto dopo la scomparsa del marito. Ha scritto di aver cercato di rispondere personalmente a tutti e ha ringraziato chi le ha manifestato vicinanza in questi giorni difficili. La politica ha aggiunto di apprezzare l’affetto ricevuto, che la aiuta ad affrontare il momento. Non sono stati forniti aggiornamenti sulla ricerca o sulle condizioni del marito disperso.

La politica ha scritto su Facebook: «Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po'. Ma intanto vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un'ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti. Grazie». Con l’accademico, la ministra 72enne ha condiviso tutta la vita, si sono infatti incontrati quando lei aveva appena 18 anni e lo scorso marzo hanno festeggiato le nozze d’oro assieme ai due figli. L’uomo non è stato... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La ministra Eugenia Roccella rompe il silenzio sul marito disperso: «Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un'ondata di affetto che, in un momento così tragico e lacerante, mi aiuta ad andare avanti»

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