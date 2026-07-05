Una donna ha pubblicato un messaggio sui social, piangendo e parlando di una vita “misera”, ma senza menzionare relazioni. La stessa donna è l’ex fidanzata di un noto tennista, che recentemente è stato avvistato in compagnia di una dj sudcoreana. Il tennista ha raggiunto i quarti di finale a Parigi e ha perso al terzo turno di Wimbledon, dopo aver recuperato due set contro un avversario bulgaro.

Matteo Berrettini potrebbe avere una storia con la dj e produttrice sudcoreana Peggy Gou. Il tennista romano, che ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros ed è stato eliminato al terzo turno di Wimbledon dal bulgaro Dimitrov dopo aver rimontato due set, è tornato ad alti livelli. E si sono riaccesi anche i riflettori sulla sua vita privata. Dopo la rottura con l’ex compagna Vanessa Bellini, alcuni indizi social fanno pensare a una frequentazione con la disc jockey di “ (It goes like) Nanana”. A far nascere i sospetti una storia Instagram pubblicata da entrambi con l’immagine di un tiramisù che sembra fotografato dalla stessa inquadratura e un’altra, condivisa da Peggy Gou, con un portachiavi a forma di racchetta e pallina da tennis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia vita definita misera, ma non ho parlato di relazioni”: Vanessa Bellini, l’ex fidanzata di Matteo Berrttini in lacrime sui social per il nuovo flirt con la dj Peggy Gou

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