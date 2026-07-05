La Media Valle del Tevere è medaglia d’oro a Sestola

Una squadra della Media Valle del Tevere ha vinto la medaglia d’oro ai campionati italiani a Sestola. La competizione si è svolta sulle piste della località emiliana, con i partecipanti che hanno conquistato il primo posto in diverse discipline. La vittoria rappresenta un risultato storico per la regione, che torna a portare a casa il trofeo nazionale. La premiazione si è tenuta ieri pomeriggio, davanti a una folla di supporter e atleti.

A Sestola si scrive la storia. Un’autentica impresa che riporta il trofeo tricolore dritto nel cuore del territorio perugino. Sulle celebri piste di Fondovalle, a Sestola, la compagine dell’ Umbria ha firmato un autentico capolavoro sportivo in occasione del 44esimo Campionato italiano a squadre di lancio del ruzzolone, primeggiando contro i fortissimi padroni di casa emiliani. L’evento, svoltosi sotto l’egida della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dall’ Asd Fondovalle, ha visto sfidarsi le migliori formazioni d’Italia in un fine settimana di altissimo livello agonistico. Ma a fare la parte del leone sono state le società umbre, capaci di imporsi sui campi modenesi grazie a prestazioni magistrali sia nella massima serie che nella categoria cadetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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