Sabato 4 luglio, nel Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati. La cerimonia si è svolta in un castello siciliano. La coppia ha iniziato la relazione a Londra nel 2018.

S abato 4 luglio, al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono detti sì, coronando una storia d’amore nata a Londra nel 2018. La cerimonia ha riunito oltre 200 invitati tra agrumeti e giardini mediterranei, all’ombra della torre merlata del castello: un giardino allestito con un lungo viale di rose, tappeti orientali, pouf bianchi e decine di candele, con dress code black-tie e una palette di colori caldi, dal sabbia al burgundy, richiesta espressamente dagli sposi. Una cerimonia in cui c’era molto anche dei genitori di Aurora, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Matrimonio in comune: outfit e idee look PE26. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha detto sì a Goffredo Cerza in un castello siciliano da sogno. Tutti i dettagli delle nozze

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Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti Eine besondere Verbindung

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Temi più discussi: Michelle Hunziker a Catania per le nozze di Aurora Ramazzotti; Michelle Hunziker, l’emozione per il matrimonio della figlia Aurora: Il cuore pieno; Aurora Ramazzotti si è sposata: per il suo sì sceglie Giorgio Armani. E indossa anche l’abito originale di mamma Michelle Hunziker; Eros e Michelle al matrimonio della figlia Aurora ed è subito deja-vu (delle nozze e la loro luna di miele).

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