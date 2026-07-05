La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha detto sì a Goffredo Cerza in un castello siciliano da sogno Tutti i dettagli delle nozze

Da iodonna.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 4 luglio, nel Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati. La cerimonia si è svolta in un castello siciliano. La coppia ha iniziato la relazione a Londra nel 2018.

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S abato 4 luglio, al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono detti sì, coronando una storia d’amore nata a Londra nel 2018. La cerimonia ha riunito oltre 200 invitati tra agrumeti e giardini mediterranei, all’ombra della torre merlata del castello: un giardino allestito con un lungo viale di rose, tappeti orientali, pouf bianchi e decine di candele, con dress code black-tie e una palette di colori caldi, dal sabbia al burgundy, richiesta espressamente dagli sposi. Una cerimonia in cui c’era molto anche dei genitori di Aurora, Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Matrimonio in comune: outfit e idee look PE26. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti Eine besondere Verbindung

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Aurora Ramazzotti sposa Goffredo Cerza, il matrimonio in Sicilia: l’abito da sogno, la dedica di papà Eros e le parole di mamma MichelleAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati il 4 luglio al Castello Xirumi a Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa.

Temi più discussi: Michelle Hunziker a Catania per le nozze di Aurora Ramazzotti; Michelle Hunziker, l’emozione per il matrimonio della figlia Aurora: Il cuore pieno; Aurora Ramazzotti si è sposata: per il suo sì sceglie Giorgio Armani. E indossa anche l’abito originale di mamma Michelle Hunziker; Eros e Michelle al matrimonio della figlia Aurora ed è subito deja-vu (delle nozze e la loro luna di miele).

michelle hunziker la figlia di michelleAurora Ramazzotti e il matrimonio con Goffredo Cerza, top e flop: l'abito ispirato a mamma Michelle, le canzoni a sorpresa, le dediche dei genitori (e gli assenti)Il grande giorno di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è arrivato. Dopo il rito civile celebrato il 3 luglio, al Comune di Militello, in forma riservata e con pochi intimi accanto, ... ilmessaggero.it

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