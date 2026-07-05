La casa di Ultimo a Roma è molto più di una villa | dal pianoforte alla vista mozzafiato racconta dove tutto è iniziato

La casa di Ultimo a Roma rappresenta un simbolo della sua storia, con un pianoforte e una vista panoramica. Nonostante il successo, l’artista ha mantenuto forte il legame con la città natale, visibile anche nei due tatuaggi dedicati alla Capitale. La residenza è molto più di una villa, raccontando un rapporto stretto con le radici romane.

Ci sono artisti che, una volta raggiunto il successo, scelgono di lasciarsi alle spalle le proprie origini, ma Ultimo ha fatto l’esatto contrario. Il legame con Roma continua a essere il filo conduttore della sua vita, tanto da averlo inciso persino sulla pelle con due tatuaggi dedicati alla Capitale. È proprio qui che il cantautore ha costruito il suo rifugio, una casa che racconta perfettamente la sua personalità: elegante ma senza eccessi, moderna ma profondamente legata alla musica. Il rapporto tra Niccolò Moriconi, questo il vero nome di Ultimo, e Roma non è mai cambiato. Nato il 27 gennaio 1996 e cresciuto nel quartiere di San Basilio, il cantautore ha sempre rivendicato con orgoglio le proprie radici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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