Hideo Kojima ha dichiarato di acquistare tutti i Blu-ray disponibili, esprimendo preoccupazione per il possibile declino dei supporti fisici nel settore dei videogiochi. La discussione si è svolta durante un evento pubblico in Italia, dove il creatore ha commentato il futuro della distribuzione digitale e la perdita di supporti tradizionali. La sua posizione si inserisce nel dibattito sull’evoluzione del mercato videoludico e la possibile scomparsa dei supporti fisici.

Il futuro dei supporti fisici continua a dividere l’industria videoludica, ma c’è chi guarda a questa trasformazione con crescente preoccupazione. Tra questi c’è anche Hideo Kojima, che durante un incontro con il pubblico a Il Cinema in Piazza, a Roma, ha condiviso una riflessione destinata a far discutere. Pochi giorno dopo la decisione di Sony di interrompere la produzione di dischi fisici per PlayStation, il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding ha spiegato di essere profondamente legato ai supporti fisici e di aver iniziato persino ad acquistare CD e Blu-ray per conservare le opere che considera più importanti, temendo che il futuro dell’intrattenimento possa essere sempre più legato allo streaming. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Kojima teme l’addio ai dischi: “Sto comprando tutti i Blu-ray che posso” (e il motivo riguarda il futuro dei videogiochi)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Xbox verso l'addio ai dischi? Il nuovo rumor riapre il dibattito sul futuro dei videogiochi fisiciSecondo alcune voci non confermate, Microsoft potrebbe abbandonare i dischi per le future console, seguendo l’esempio di altre aziende che puntano...

GTA 6 dice addio ai dischi per sempre? La scelta di Rockstar potrebbe cambiare per sempre i videogiochiRockstar ha annunciato che Grand Theft Auto VI non sarà disponibile in versione su disco fisico.

Temi più discussi: Kojima aveva previsto anche l'addio di Sony ai giochi su disco? Lo svela un vecchio post; Kojima rilancia i timori sul digitale dopo l’abbandono dei dischi da parte di Playstation; Hideo Kojima aveva previsto tutto? Il post del 2021 torna virale dopo la svolta di PlayStation sul digitale; La morte del formato fisico su PlayStation ha scatenato le proteste online.

Un vecchio tweet di Kojima, pessimistico sul digitale, riemerge dopo l'addio ai dischi di SonyLa grande notizia del momento è che Sony non produrrà più giochi su disco a partire dal gennaio 2028 e proporrà solo titoli in digitale e scatole con dentro un codice download. Questo ha spinto molti ... msn.com

Hideo Kojima critica l'addio ai giochi fisici: Temo un futuro in cui non possederemo più nullaLe recenti dichiarazioni di Sony sull'abbandono delle copie fisiche per i nuovi giochi PlayStation a partire da gennaio 2028 hanno spinto Hideo Kojima a esprimere le proprie preoccupazioni sul futuro ... it.ign.com