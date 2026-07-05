kate middleton e taylor swift spunta il segreto prima del matrimonio

Poche settimane prima del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, i Principi del Galles avrebbero incontrato segretamente la coppia durante una visita a Londra. Kate Middleton e il Principe William non erano presenti alla cerimonia che si è svolta il 3 luglio a New York. L'incontro tra i due e la coppia di artista e sportivo si sarebbe svolto in modo riservato, senza annunci pubblici o testimoni ufficiali.

Kate Middleton e il Principe William non erano presenti al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio a New York. Ma, poche settimane prima delle nozze, i Principi del Galles avrebbero incontrato in gran segreto la coppia durante il soggiorno londinese della popstar e del campione della NFL. Un faccia a faccia rimasto riservato fino a dopo le nozze e che conferma il rapporto sempre più stretto tra la royal family e la cantante americana. L’incontro tra Kate Middleton e Taylor Swift. Secondo quanto riportato da Telegraph e People, Kate Middleton e William avrebbero ricevuto Taylor Swift e Travis Kelce a Londra nel mese di maggio, approfittando della presenza della coppia nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Kate Middleton e il Principe William hanno incontrato segretamente Taylor Swift e Travis Kelce prima del loro matrimonio reddit

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