Juve Lucumí non chiude | Non è il momento ma

Jhon Lucumí ha dichiarato di non voler chiudere nessuna porta, anche se al momento il suo pensiero è rivolto al Mondiale, dove si prepara a sfidare la Svizzera nei quarti di finale. Il difensore colombiano ha spiegato di non essere ancora pronto a discutere del futuro, nonostante le voci di mercato che lo riguardano. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista, senza specificare eventuali intenzioni di trasferimento o trattative in corso.

La testa è per forza di cose sul Mondiale ma Jhon Lucumí non si è sottratto alle domande del futuro. Il difensore colombiano si giocherà i quarti di finale contro la Svizzera, intanto però il mercato si muove intorno a lui. Nel suo contratto col Bologna c'è una clausola rescissoria da 28 milioni di euro e la Juve si è informata su di lui. Il 28enne ha parlato così alla Gazzetta dello Sport delle voci su un suo possibile trasferimento a Torino: ""In Ita­lia si parla di me in chiave mer­cato? (sor­ride) Io ora sono al Mon­diale. Se ho sentito della Juve su di me? Non è il momento di toc­care certe questioni. Dav­vero voglio dedi­carmi solo alla Colombia. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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