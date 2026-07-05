JusT&T Married Il sì di Taylor Swift

Alle 19.30 di venerdì, a New York, maxi-schermi rosa hanno annunciato “JusT&T Married”, mentre i fan si radunavano per strada. Dentro il Madison Square Garden, due persone festeggiavano il loro matrimonio, senza ulteriori dettagli sul rito. La città, surriscaldata, ha assistito all’annuncio pubblico di un matrimonio tra una cantante e un giocatore di football.

L’annuncio è arrivato intorno alle 19.30 di venerdì in una New York soffocata dal caldo: maxi-tabelloni rosa hanno dato l’annuncio a caratteri cubitali – “JusT&T Married“ – ai fan radunati per le strade mentre dentro il Madison Square Garden Taylor Swift e Travis Kelce festeggiavano le loro nozze. Il party è andato avanti fino alle ore piccole: tra i mille invitati Steven Spielberg, Tom Hanks, Selena Gomez, Bradley Cooper e la girlfriend Gigi Hadid, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Ethan Hawke e Mariska Hargitay, più i Chiefs di Kansas City con cui Travis ha vinto tre volte il Super Bowl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Just Married | All Details from the Tayvis Wedding | Taylor Swift & Travis Kelce

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