Jim Cornette ha criticato la WWE per il modo in cui ha gestito Oba Femi dopo la sua vittoria nel King of the Ring, affermando che il booking è stato pigro. Dopo l'evento, Oba Femi è stato subito indirizzato verso un nuovo incontro con Brock Lesnar, senza ulteriori sviluppi o storyline che approfondissero la sua figura. Cornette ha evidenziato questa scelta come un esempio di approccio poco creativo da parte della federazione.

Jim Cornette non ha intenzione di lasciar correre per il modo in cui la WWE ha gestito Oba Femi dopo la sua vittoria nel King of the Ring e la sua immediata direzione verso un nuovo match con Brock Lesnar. Oba ha vinto ‘edizione 2026 del torneo, e questo avrebbe dovuto significare una cosa precisa: la possibilità di scegliere un match titolato a SummerSlam. Era tutto impostato così. Poi però a RAW, Brock Lesnar è apparso, ha colpito Oba con un Low Blow e una F5, e improvvisamente il premio del King of the Ring è sembrato sparire, sostituito dalla costruzione di un nuovo match tra lui e Lesnar. Oba Femi e Brock Lesnar: Cornette non ci sta e accusa la WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jim Cornette attacca la WWE: “Booking pigro” su Oba Femi dopo il King of the Ring

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Jim Cornette Reviews Dave Meltzer & Bryan Alvarez Arguing Over Will Ospreay's Booking In AEW

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