Jeep Gladiator e Wrangler Sarge ispirate alla storia militare americana

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jeep ha legato il proprio nome alla storia militare statunitense, con modelli come Gladiator e Wrangler Sarge ispirati a veicoli militari. La casa automobilistica fa parte del gruppo Stellantis e mantiene un’immagine patriottica negli Stati Uniti.

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Nel corso del secolo scorso, Jeep ha indissolubilmente legato il proprio nome alla storia militare statunitense, a tal punto che, ancora oggi, il marchio della casa parte della galassia Stellantis è riconosciuto come uno dei più patriottici d'America. Questo specifico tratto identitario riaffiora oggi con il debutto della Jeep Wrangler Sarge, modello 2027 della serie Twelve 4 Twelve. Insieme alla Wrangler Sarge (quest'ultimo termine altro non è che una abbreviazione colloquiale del termine Sergeant, ossia sergente), offerta in configurazione a due o quattro porte, si segnala il debutto della Jeep Gladiator Sarge, pick-up decapottabile del marchio che riprende gli elementi del design ispirati ai Suv militari del passato e li unisce a capacità prestazionali sempre migliori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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