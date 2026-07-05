Nella serata del 4 luglio, oltre 20.000 persone si sono radunate nelle Mura di via Carducci a Lucca per assistere al concerto di Jamiroquai, parte del Lucca Summer Festival. La folla ha ballato senza sosta al ritmo del funk, in un evento che ha attirato un pubblico numeroso e variegato. La performance ha avuto luogo in un contesto di grande affluenza, con le gradinate completamente occupate.

Lucca si è accesa ed ha ballato senza sosta al ritmo di Jamiroquai. Nella serata del 4 luglio oltre 20mila persone hanno riempito le gradinate delle Mura di via Carducci per la data più attesa del Lucca Summer Festival: il live di Jamiroquai. Un’onda umana che ha trasformato le mura rinascimentali nella pista da ballo più grande d’Europa. Un pubblico da tutta Italia. e oltre Dato curioso: solo il 3% dei biglietti è finito a residenti lucchesi. Il resto? Un esercito arrivato da ogni regione italiana, con una buona fetta anche da oltreconfine. Significa una cosa sola: rivedere Jason “Jay” Kay dal vivo è un appuntamento che vale il viaggio. Per molti era la terza volta al Summer Festival dopo i sold-out del 2002, 2005 e 2011 in piazza Napoleone. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Jamiroquai al Lucca Summer Festival: 20mila anime in pista per il funk che non invecchia mai

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Jamiroquai - Little L (1 Finale Del Festivalbar 2001 Verona)

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Summer Festival Lucca with Jamiroquai Lucca Tickets Sat 04 Jul 2026 9:00 PM at Mura di Lucca - Viale Carducci, Lucca, Italy Get Tickets at prf.hn/l/eO90D38/ #SummerFestival #Jamiroquai #JamiroquaiTickets #JamiroquaiLucca #JamiroquaiinLucc x.com

Jamiroquai sale sul palco alle 21:30 o alle 21:30 ora locale italiana il 7/4/26 al Lucca Summer Festival 2026! reddit

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