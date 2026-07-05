Italia U19 missione primo posto | gli Azzurrini sfidano l’Ucraina con quattro talenti nerazzurri
L’Italia Under 19 affronta l’Ucraina in una partita decisiva per la classifica nel girone B. La formazione italiana schiera quattro giocatori provenienti dall’Inter. La partita è importante per tentare di ottenere il primo posto nel girone. La sfida si svolge con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione. La formazione italiana si presenta con gli stessi talenti nerazzurri annunciati nelle convocazioni ufficiali.
Inter News 24 Italia U19, gli Azzurrini di Bollini a caccia del primato nel girone B contro l’Ucraina con quattro talenti dell’Inter: le formazioni. Sfida decisiva per l’ Italia Under 19 di Alberto Bollini. Gli Azzurrini scendono in campo oggi alle ore 17:00 a Bangor, in Galles, con un obiettivo chiaro: battere l’ Ucraina per conquistare il primato solitario nel Girone B di questo Campionato Europeo di categoria. Una partita che profuma di qualificazione e che vede il vivaio dell’ Inter protagonista assoluto, con ben quattro calciatori convocati e pronti a dire la loro in una serata che si preannuncia caldissima. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Il commissario tecnico conferma il suo solido 4-3-3, apportando però alcune modifiche tattiche significative rispetto alle uscite precedenti contro Croazia e Serbia. 🔗 Leggi su Internews24.com
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Italia U19: tutti gli azzurrini convocati per gli Europei!
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