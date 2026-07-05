Italia U19 missione primo posto | gli Azzurrini sfidano l’Ucraina con quattro talenti nerazzurri

Notizia in breve

L’Italia Under 19 affronta l’Ucraina in una partita decisiva per la classifica nel girone B. La formazione italiana schiera quattro giocatori provenienti dall’Inter. La partita è importante per tentare di ottenere il primo posto nel girone. La sfida si svolge con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione. La formazione italiana si presenta con gli stessi talenti nerazzurri annunciati nelle convocazioni ufficiali.