Italia tra i Paesi più esposti agli shock energetici il risparmio con le rinnovabili

L’Italia continua a essere uno dei Paesi europei maggiormente vulnerabili alle oscillazioni del mercato del gas naturale. È quanto emerge dall’ultimo briefing dell’Agenzia europea per l’ambiente (EEA), che fotografa una situazione in cui la dipendenza dal gas continua a influenzare in maniera significativa il prezzo dell’elettricità. Allo stesso tempo, lo studio mette in evidenza però un dato particolarmente significativo: nei primi quattro mesi del 2026 la crescita delle energie rinnovabili ha consentito ai consumatori europei di risparmiare miliardi di euro sul mercato elettrico all’ingrosso, compensando ampiamente il costo di 13 miliardi provocato dalla volatilità del gas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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