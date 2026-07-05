Italia e Argentina | ripartenza con Conte e Maldini mentre Messi guida i biancocelesti

L’Italia ha ripreso le attività con Conte e Maldini, mentre Messi guida i biancocelesti. L’ex attaccante della Juventus, Carlos Tevez, ha assistito alla vittoria dell’Argentina contro Capo Verde, una partita in cui l’Argentina ha incontrato difficoltà. Tevez si è espresso sulle aspettative per la Nazionale italiana, senza entrare in dettagli specifici. La partita si è svolta a Miami, negli Stati Uniti.

di Enrico Currò Tevez e le sue aspettative per la Nazionale italiana. MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ex attaccante della Juventus, Carlos Tevez, ha seguito con grande attenzione la recente vittoria dell’Argentina su Capo Verde, un match che ha visto il suo paese di origine in difficoltà. Nello scenario festoso del Miami Stadium, circondato da tifosi vip, Tevez non ha esitato a rispondere a domande sul futuro del calcio italiano, in particolare riguardo alla Nazionale e al suo prossimo commissario tecnico. Quando gli è stato chiesto chi dovesse essere il successore di Roberto Mancini, Tevez ha affermato senza esitare: “Antonio Conte. È l’unico in grado di risollevare la Nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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