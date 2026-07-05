Isaac del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, conclusa con una cronometro. La sua squadra, UAE Team Emirates, ha lavorato per preparare questa vittoria, nonostante una prova non perfetta nella prova contro il tempo. Del Toro ha commentato che questa vittoria vale tutto e ha affermato di aver avuto un piano specifico per il rivale Pogacar.

Si chiude con la vittoria di Isaac del Toro la seconda tappa del Tour de France 2026. Dopo una cronometro non perfetta, la UAE Team Emirates si riscatta controllando in maniera egregia il circuito finale verso l’arrivo di Barcellona, chiudendo in parata con il messicano che ha anticipato di comune accordo Tadej Pogacar, apparso pimpante sull’ultimo strappo. Per Del Toro si tratta della prima vittoria alla Grande Boucle, in una frazione che lo ha messo in grande difficoltà. Il classe 2003 ha infatti perso molto tempo per sostituire la sua bici a 60 chilometri dal traguardo ma è riuscito a recuperare terreno ed addirittura a vincere la tappa. Queste le parole del messicano ai microfoni del Tour: “Questa vittoria significa tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Isaac del Toro: “Questa vittoria vale tutto, avevamo un piano per Pogacar”

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