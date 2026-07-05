Iran il capo dei Guardiani della Rivoluzione in piazza a Teheran per i funerali di Khamenei

Da lapresse.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il generale Ahmad Vahidi, capo dei Guardiani della Rivoluzione, si è mostrato in pubblico per la prima volta dopo diversi mesi durante i funerali del leader supremo, l’ayatollah Ali Khamenei, tenutisi a Teheran. La sua presenza è avvenuta nel contesto di una cerimonia pubblica dedicata alla commemorazione.

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Il capo dei Guardiani della rivoluzione, il generale Ahmad Vahidi, è apparso in pubblico per la prima volta dopo mesi in occasione dei funerali del defunto leader supremo, l’ ayatollah Ali Khamenei, a Teheran. Il militare, vestito di nero e con un cappellino calcato sugli occhi, ha cercato di confondersi tra le migliaia di persone accorse per porgere il loro ultimo saluto all’ex leader, ma è stato comunque circondato dai fotografi, che hanno quindi documentato la sua presenza in piazza. Secondo gli esperti, Vahidi è diventato una figura di spicco nella definizione della linea dura dell’ Iran nei negoziati per una possibile conclusione definitiva della guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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