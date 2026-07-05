Inter occasione Stones a zero | la situazione

Il difensore inglese, svincolato dopo aver lasciato il Manchester City, è ora disponibile sul mercato. L’Inter sta valutando un possibile acquisto per rafforzare il reparto difensivo e sostituire il precedente titolare. La società sta monitorando la situazione contrattuale e le opportunità di ingaggio. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuale trasferimento.

Il difensore inglese è attualmente svincolato dopo il recente addio al Manchester City, la situazione. L’ Inter è al lavoro per regalare un nuovo difensore centrale a Chivu. In questi giorni si parla con una certa insistenza di Chalobah del Chelsea, ma occhio alle sorprese e alle eventuali occasioni di mercato da sfruttare al volo. Una di queste porta a John Stones, classe ’94 attualmente svincolato dopo il recente addio al Manchester City. Marotta, presidente dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto evidenziato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, in queste ore sarebbe stato offerto nuovamente Stones che è alla ricerca di una nuova squadra e che spinge per disputare la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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