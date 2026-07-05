Inter Khalaili per dimenticare Palestra | perché può essere il giusto colpo

Da serieanews.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha individuato in Anan Khalaili il principale obiettivo per rinforzare la fascia destra. La società valuta il giocatore come possibile acquisto, considerandolo una soluzione inaspettata ma interessante. Dopo un periodo di valutazioni, il mercato nerazzurro si appresta a muoversi ufficialmente. La trattativa sembra essere in fase di definizione, con l’attenzione rivolta alle prossime mosse per concludere l’affare.

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Anan Khalaili sembra essere stato individuato dai nerazzurri come l’obbiettivo numero uno per la fascia destra. Può essere la sorpresa del mercato.  Dopo giorni di riflessione, il mercato nerazzurro è pronto a decollare definitivamente. La delusione per l’esito della trattativa Palestra, che ha visto l’esterno dell’Atalanta partire alla volta del Chelsea, ha portato grande delusione nella dirigenza dell’Inter, e la necessità di rimettersi al tavolo e rivedere le proprie strategie di mercato. Il nuovo piano sembra avere individuato il nuovo candidato numero uno a sostituire Denzel Dumfries nella corsia destra dei campioni d’Italia, e l’assalto al nuovo obiettivo sembra già essere partito. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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KHALAILI E CHALOBAH PISTE CALDEPROVEDEL PRESOCOME CAMBIEREBBE L'INTER

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