Inter Khalaili per dimenticare Palestra | perché può essere il giusto colpo

Anan Khalaili sembra essere stato individuato dai nerazzurri come l’obbiettivo numero uno per la fascia destra. Può essere la sorpresa del mercato. Dopo giorni di riflessione, il mercato nerazzurro è pronto a decollare definitivamente. La delusione per l’esito della trattativa Palestra, che ha visto l’esterno dell’Atalanta partire alla volta del Chelsea, ha portato grande delusione nella dirigenza dell’Inter, e la necessità di rimettersi al tavolo e rivedere le proprie strategie di mercato. Il nuovo piano sembra avere individuato il nuovo candidato numero uno a sostituire Denzel Dumfries nella corsia destra dei campioni d’Italia, e l’assalto al nuovo obiettivo sembra già essere partito. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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KHALAILI E CHALOBAH PISTE CALDEPROVEDEL PRESOCOME CAMBIEREBBE L'INTER

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