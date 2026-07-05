Inghilterra Viagra per risolvere il problema altitudine? Tuchel fuga ogni dubbio così

In una conferenza stampa, l’allenatore di una squadra di calcio ha negato le voci secondo cui i giocatori avrebbero usato Viagra per adattarsi all’altitudine. Rispondendo con un sorriso, ha chiarito che non ci sono state pratiche di questo tipo all’interno del team. Le speculazioni riguardavano un possibile utilizzo del farmaco per migliorare le performance in condizioni di aria rarefatta. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla questione.

In conferenza stampa, Thomas Tuchel ha fugato ogni dubbio rispondendo con un sorriso alle voci secondo cui la sua squadra avrebbe fatto uso di Viagra per adattarsi meglio all’aria rarefatta. Il ct dell’Inghilterra considera “semplicemente impossibile” adattarsi ai 2.240 metri di altitudine di Città del Messico: “Io ho avuto un leggero mal di testa e sono rimasto in albergo tutto il giorno, non ho dormito bene come nei giorni precedenti. Ma nulla che non si possa gestire”. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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