Cristiano Ronaldo sta affrontando il suo ultimo match mondiale con il Portogallo, previsto domani negli ottavi contro la Spagna. L’attaccante ha dichiarato di decidere con calma cosa farà dopo il torneo, mentre la sorella ha anticipato che la sua carriera internazionale finirà presto. La partita rappresenta quindi un possibile addio alla maglia nazionale, mentre il futuro di Ronaldo resta ancora incerto.

L’ultimo ballo al Mondiale con la maglia del Portogallo può essere domani. Negli ottavi contro la Spagna. "Deciderò cosa fare con calma, dopo la fine del torneo" ha detto Cristiano Ronaldo, ma la sorella Katia Aveiro ha svelato quello che ha in mente: "Finirà presto. Godetevelo finché dura". Di fronte a Modric e compagni CR7 ha segnato su rigore il gol dell’1-1, poi è stato sostituito e ha guardato dalla panchina i suoi compagni centrare la qualificazione al turno successivo. La musica suona ancora e il fuoriclasse di Madeira è ancora in pista. Per quanto ancora però? Cristiano vive il sesto mondiale, se possibile con gli occhi di tutto il mondo ancora più puntati addosso e, come non gli era mai capitato in passato (almeno non così tanto), con la sensazione di non essere più indispensabile, ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Indispensabile per Martinez, rottamabile per la critica: Portogallo, al centro di tutto c'è sempre CR7

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