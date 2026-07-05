Un incendio si è sviluppato in una villetta a Palau, nella frazione Barrabisa, e ha provocato la morte di un uomo di 38 anni mentre era in presenza dei figli. L’incendio è scoppiato rapidamente, avvolgendo l’immobile in pochi minuti. I bambini sono stati salvati e portati in salvo. La dinamica dell’incendio e le cause sono ancora in fase di accertamento. Nessun altro dettaglio sulla natura del rogo o sulle circostanze è stato comunicato.

Il rogo si è sviluppato in pochi istanti nella frazione Barrabisa. Doveva essere un tranquillo pomeriggio d’estate, ma in pochi minuti la villetta è stata avvolta dalle fiamme. Giorgio Menna, operaio di 38 anni nato a Tempio Pausania e residente a Palau, ha perso la vita nell’incendio divampato sabato 4 luglio nella sua abitazione di via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa. In casa con lui c’erano anche i due figli, di 9 e 12 anni, che sono riusciti a uscire appena in tempo e a mettersi in salvo. Il dramma davanti ai figli: l’allarme e la corsa disperata del nonno. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Incendio in casa a Palau, muore davanti ai figli: chi era il 38enne Giorgio Menna, salvi i bambini

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