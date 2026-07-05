A partire dal 2026, l’imposta di bollo sui prodotti finanziari sarà applicata con un’aliquota dello 0,2%, mentre l’Ivafe si pagherà con una tassa annua dello 0,2% sul valore delle attività finanziarie, con soglie di esenzione diverse. Le nuove aliquote e le modifiche fiscali rappresentano un capitolo importante nel quadro delle imposte patrimoniali italiane, tra le più articolate in Europa.

Il panorama fiscale italiano legato agli investimenti si conferma come uno dei sistemi più stratificati e complessi a livello europeo. Per i risparmiatori e gli investitori domestici, la pianificazione finanziaria non può prescindere da una profonda conoscenza delle imposte patrimoniali che gravano sul capitale depositato. Tra queste, i due pilastri fondamentali sono l’ imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia e l’ Ivafe (Imposta sulle Attività Finanziarie all’Estero), il suo corrispettivo speculare applicato ai capitali e ai prodotti finanziari collocati al di fuori dei confini nazionali. Con l’entrata in vigore e il definitivo consolidamento delle riforme introdotte dal D. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Imposta di bollo e Ivafe sui prodotti finanziari, aliquote e novità fiscali del 2026

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