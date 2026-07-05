Il WWF Italia compie 60 anni | una tappa importante verso sfide sempre più grandi

Notizia in breve

Il WWF Italia è stato fondato il 5 luglio 1966 in uno studio notarile di Roma da un gruppo di pionieri guidati da Fulco Pratesi. L’organizzazione ha compiuto 60 anni. La data segna la nascita formale dell’associazione, che nel tempo si è concentrata sulla tutela ambientale e sulla conservazione della natura. La data rappresenta un traguardo storico per l’organizzazione, che ha operato nel settore per sei decenni.