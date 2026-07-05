Il WWF Italia compie 60 anni | una tappa importante verso sfide sempre più grandi
Il WWF Italia è stato fondato il 5 luglio 1966 in uno studio notarile di Roma da un gruppo di pionieri guidati da Fulco Pratesi. L’organizzazione ha compiuto 60 anni. La data segna la nascita formale dell’associazione, che nel tempo si è concentrata sulla tutela ambientale e sulla conservazione della natura. La data rappresenta un traguardo storico per l’organizzazione, che ha operato nel settore per sei decenni.
Il 5 luglio 1966 nello studio di un notaio romano un piccolo gruppo di pionieri guidato da Fulco Pratesi sancì ufficialmente la nascita del WWF Italia. Da allora sono trascorsi sei decenni di attività ininterrotta per la tutela della natura, un percorso che ha contribuito a trasformare profondamente il rapporto tra la società italiana e il patrimonio naturale del nostro Paese. Tanti i riconoscimenti che sono arrivati all’organizzazione in questa importante tappa della propria storia. A cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto una delegazione guidata dal presidente Luciano Di Tizio a Palazzo del Quirinale. 🔗 Leggi su Tpi.it
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