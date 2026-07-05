A Bovisio Masciago, con le dimissioni irrevocabili del sindaco, si attende l’arrivo di un commissario straordinario. La scena politica locale vede una divisione tra le forze di destra e una presenza di rappresentanti di sinistra. Le discussioni riguardano le possibili candidature alle prossime elezioni comunali e la composizione delle alleanze politiche. La situazione resta in evoluzione mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle prossime tappe amministrative.

Dopo la caduta del sindaco Giovanni Sartori - le sue dimissioni ora sono diventate irrevocabili - in attesa dell’arrivo del commissario straordinario si rincorrono le voci sul futuro politico amministrativo della città. Le prossime elezioni saranno nella primavera 2027, ma già si fanno ipotesi. Per il centrosinistra il nome più gettonato è quello di Barbara Colombo. Per la sua credibilità, innanzitutto, ma anche per la sua esperienza. Era già stata assessora ai Servizi sociali e all’istruzione nel quinquennio 2014-2019 guidato dal sindaco Giuliano Soldà. Ora ha vissuto questi due anni tra i banchi della minoranza. Per lei anche l’impegno nell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il toto sindaco a Bovisio Masciago. Destra divisa, Colombo a sinistra

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