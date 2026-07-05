La norma contro il telemarketing illecito dei servizi energetici, entrata in vigore il 19 giugno, ha fallito nel suo obiettivo. Le autorità stanno ora considerando nuove soluzioni, che prevedono sia misure coercitive sia accordi con gli operatori del settore. Nessuna modifica normativa è stata ancora ufficialmente approvata, ma si stanno valutando diversi approcci per limitare le chiamate indesiderate.

Conclamato il flop della norma contro il telemarketing illecito dei servizi energetici, scattata il 19 giugno. Ma le autorità stanno per applicare soluzioni più efficaci, basate sulla collaborazione degli operatori (con le buone e le cattive). 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il telemarketing illecito continua: perché la tagliola di giugno è fallita e quali soluzioni ci sono

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