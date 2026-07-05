Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Da quifinanza.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi il prezzo medio della benzina è di 1,81 euro al litro, con variazioni tra le regioni. Il diesel si attesta a circa 1,75 euro al litro, mentre il GPL si aggira intorno a 0,85 euro. I costi sono aggiornati quotidianamente a partire dalle 8.30. I prezzi possono differire a seconda delle aree geografiche e delle stazioni di servizio.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.810 per la benzina, 1.887 per il diesel, 0.785 per il gpl, 1.571 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 05 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.808 Gasolio SELF 1.886 GPL SERVITO 0.776 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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