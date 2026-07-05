Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN dell’energia elettrica per oggi, 5 luglio 2026, si attesta a 0,0987 euro per chilowattora. I dati della giornata precedente mostrano oscillazioni significative: il valore più basso, pari a zero, è stato registrato alle 13, mentre il massimo, di 0,1718 euro, si è verificato alle 22.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica per oggi, 05 Luglio 2026, si attesta a 0,0987 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 04 Luglio 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,000 €kWh (ore 13), mentre il massimo ha raggiunto 0,1718 €kWh (ore 22). Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (dalle 11 alle 16), mentre le più costose si sono concentrate nelle fasce serali, in particolare tra le 21 e le 24. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 05072026 0,0987 -0,0656 04072026 0,1053 -0,0341... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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