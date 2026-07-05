Il presidente del Paraguay ringrazia la nazionale | Leoni fino all' ultimo

Il presidente del Paraguay ha espresso gratitudine alla nazionale dopo la sconfitta per 1-0 contro la Francia negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La squadra è stata definita “leoni fino all’ultimo” in un messaggio pubblicato sui social. L’eliminazione ha concluso il percorso nel torneo per la nazionale paraguayana.

Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha reso omaggio alla nazionale dopo l'eliminazione dai Mondiali 2026 per la sconfitta 1-0 con la Francia negli ottavi di finale. In un messaggio sul social X, il capo dello Stato ha definito i giocatori "leoni, guerrieri fino all'ultimo minuto", ringraziandoli per aver rappresentato "la grinta, la passione e lo spirito di un popolo che non si arrende mai". Peña ha sottolineato che la squadra ha dato "tutto in campo", rendendo orgoglioso il Paese e guadagnandosi l'applauso dell'intera nazione. Nonostante la sconfitta contro i vicecampioni del mondo, i tifosi hanno celebrato la... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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