Il Papa al Venezuela | Nelle mie preghiere ricordo le vittime del terremoto
Il Papa ha ricordato le vittime del terremoto in Venezuela durante un discorso, esprimendo preghiere di vicinanza. Ha usato lo spagnolo per rivolgersi ai presenti, evidenziando il suo affetto e sostegno a chi ha perso familiari dal 24 giugno.
Benedetta Capelli – Città del Vaticano Usa lo spagnolo per esprimere il suo pensiero di affetto e vicinanza, rincuorando chi ormai dal 24 giugno piange i propri cari. Papa Leone, dopo l’Angelus, pensa al Venezuela dove si contano i morti dopo le due scosse di terremoto che hanno segnato irrimediabilmente La Guaira, epicentro della catastrofe a quaranta chilometri dalla capitale Caracas. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas. Nelle mie preghiere ricordo sempre le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano: che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Nel Paese si contano ormai quasi 3mila vittime nel doppio terremoto, uno dei più potenti e devastanti dell’America Latina. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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