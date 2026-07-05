Il Milan ha siglato un accordo con il Tottenham come nuovo finanziatore. Nel frattempo, il tecnico del club ha manifestato interesse per il calciatore portoghese, che ha ricevuto valutazioni positive. Sul fronte del mercato, i rossoneri hanno acquistato il portoghese Goncalo Ramos per oltre 70 milioni di euro, stabilendo un nuovo record per il club, e hanno anche ottenuto il sì di un altro attaccante, sottraendolo al Napoli.

Il Milan sembrava una barca destinata al naufragio, ma in questi ultimi giorni ha rilanciato in sede di calciomercato. I rossoneri hanno prima chiuso l’arrivo di Goncalo Ramos per più di 70 milioni di euro (cifra record per il club meneghino) e poi hanno soffiato Gila al Napoli. Per lo spagnolo, Cardinale verserà 30 milioni di euro (15 andranno a Lotito e 15 al Real Madrid) e 5,5 milioni di euro all’anno all’ex ‘Blancos’. In molti si stanno chiedendo da dove arrivino tutti questi soldi ed una risposta potrebbe portare a Roberto De Zerbi. Milan, Tottenham su Leao: al portoghese piace l’idea di diventare un giocatore di De Zerbi. Secondo quanto riporatto dalla redazione del media inglese ‘teamtalk. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Milan ha trovato il suo finanziatore: il Tottenham. De Zerbi vuole Leao, c’è il gradimento del portoghese

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