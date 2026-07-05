Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce batte persino quello di Jeff Bezos | le cifre folli dell’evento dell’anno

Le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce sono costate circa 20 milioni di dollari, secondo Forbes. L’evento si è svolto a New York e ha attirato molta attenzione mediatica. La cifra supera quella di molte altre cerimonie di alto profilo, tra cui quella di Jeff Bezos. I dettagli sui costi includono location, allestimenti e sicurezza. La coppia ha investito una somma considerevole per il matrimonio, che si è svolto di recente.

Mettetevi comodi prima di leggere la cifra, perché parliamo di numeri da capogiro. Secondo le stime di Forbes, le nozze newyorkesi di Taylor Swift e Travis Kelce hanno raggiunto la cifra stellare di venti milioni di dollari. Un importo che farebbe tremare le gambe a chiunque, ma non certo a una popstar miliardaria che ha deciso di organizzare quello che è già stato definito il royal wedding d’America. Il Madison Square Garden, teatro di questo evento da favola, non è esattamente un posto economico da affittare. L’affitto dello stadio più famoso al mondo si aggira attorno al milione di dollari al giorno. Ma quando hai mille invitati da sistemare e vuoi creare un’esperienza indimenticabile, evidentemente non si bada a spese. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Taylor Swift e Travis Kelce sposi, sfilata di star per la festa blindata al Madison Square Garden

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